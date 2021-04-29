فياريال يتغلب على أرسنال بثنائية في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي

حقق فياريال الإسباني الفوز على ضيفه أرسنال الإنجليزي 2 - 1، يوم الخميس، في ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.





وتقدم فياريال في الدقيقة الخامسة عن طريق مانو تريغيروس، قبل أن يضيف راؤول ألبيول الهدف الثاني في الدقيقة 29.





وفي الدقيقة 73 سجل أرسنال هدفه الوحيد من ضربة جزاء نفذها الإيفواري نيكولاس بيبي بنجاح.





وأصبح فياريال بقيادة يوناي إيمري المدير الفني السابق لأرسنال وإشبيلية، قريبا من التأهل للمباراة النهائية، وذلك في حال تكرار فوزه في مباراة الإياب أو التعادل، في حين سيكون على أرسنال الفوز بأي نتيجة لحجز بطاقة الصعود للمباراة النهائية.





وتقام مباراةالإياب بين الفريقين في السادس من مايو المقبل في ملعب "الإمارات" بالعاصمة الإنجليزية لندن.



