Advertisements

فياريال يتغلب على أرسنال بثنائية في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي

الخميس 29/أبريل/2021 - 11:12 م
ارسنال وفياريال
ارسنال وفياريال
وكالات
Advertisements
حقق فياريال الإسباني الفوز على ضيفه أرسنال الإنجليزي 2 - 1، يوم الخميس، في ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتقدم فياريال في الدقيقة الخامسة عن طريق مانو تريغيروس، قبل أن يضيف راؤول ألبيول الهدف الثاني في الدقيقة 29.

وفي الدقيقة 73 سجل أرسنال هدفه الوحيد من ضربة جزاء نفذها الإيفواري نيكولاس بيبي بنجاح.

وأصبح فياريال بقيادة يوناي إيمري المدير الفني السابق لأرسنال وإشبيلية، قريبا من التأهل للمباراة النهائية، وذلك في حال تكرار فوزه في مباراة الإياب أو التعادل، في حين سيكون على أرسنال الفوز بأي نتيجة لحجز بطاقة الصعود للمباراة النهائية.

وتقام مباراةالإياب بين الفريقين في السادس من مايو المقبل في ملعب "الإمارات" بالعاصمة الإنجليزية لندن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ي نصف نهائي الدوري الأوروبي ارسنال اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل - الحكم بسجن نجم ريال مدريد السابق 10 أشهر لنشره مواد "إباحية"

منذ أقل من ساعة

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل - كومان يُهاجم لاعبي برشلونة بعد الخسارة ضد غرناطة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل - الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام المقاولون العرب

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - ريال مدريد يحسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع ضد الجونة

منذ ثلث ساعة

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة برشلونة أمام غرناطة

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من نجم برشلونة بعد السقوط الكارثي أمام غرناطة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بشرى سارة في مران الأهلي

منذ 42 دقيقة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. وفاة الأمير محمد بن طلال

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة مُدمرة.. ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام تشيلسي

منذ أقل من ساعتين

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 م

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

09:02 م

عاجل - الحكم بسجن نجم ريال مدريد السابق 10 أشهر لنشره مواد "إباحية"

11:00 م

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

08:00 م

صدمة مُدمرة.. ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام تشيلسي

10:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى