بعد ظهوره في الاختيار2.. كيف استشهد النقيب ضياء فتوح أثناء تفكيكه عبوة ناسفة بالجيزة؟

عرض مسلسل "الاختيار 2.. رجال الظل"، بالحلقة السابعة عشر، قصة استشهاد النقيب ضياء فتحي فتوح، خبير المفرقعات، وأحد الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم في التصدي للعناصر الإرهابية.



وترصد "الفجر"في السطور التالية إبرز المعلومات حوله:

الشهيد ضياء فتحى هو نقيب فى إدارة المفرقعات من مواليد 1986، بقرية التلين مركز منيا القمح محافظة الشرقية.



استشهدفي 6 يناير 2015، حيث تلقت إدارة المفرقعات بلاغًا من الأجهزة الأمنية بالجيزة بالعثور على عبوة ناسفة متروكة في مدخل محطة وقود بجوار قسم شرطة الطالبية بشارع الهرم، وتم فرض كردون أمني حول مكان العبوة، وبعد دقائق وصلت عربة خبراء المفرقعات ومن بينهم الشهيد ضياء فتحي، "فتوح" للتعامل مع العبوة ومحاولة تفكيكها قبل انفجارها، إلا أنها انفجرت أثناء محاولة إبطال مفعولها، ليلقى ربه في الحال، مفتديا المئات من المواطنين حال انفجرت تلك العبوة بشكل مفاجئ دون تدخله.



وكان الشهيد متزوجا وأبا لطفلة عمرها 4 أشهر، لحظة استشهاده، وأصرت أسرة الشهيد على حضور الطفلة لحظة تشييع جثمانه، الذى شيع فى جنازة عسكرية وشعبية مهيبة شارك فيها الآلاف من أبناء منيا القمح بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.



الاختيار 2 بطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكي وإياد نصار وأحمد سعيد عبد الغني وإنجي المقدم وبشرى وأسماء أبو اليزيد وسامح الصريطي من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي

