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أسعار النفط تصعد لذروة 6 أسابيع بفضل الطلب القوي

الخميس 29/أبريل/2021 - 11:38 م
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في ستة أسابيع الخميس 29 أبريل بفضل بيانات قوية للاقتصاد الأميركي وتراجع الدولار وتعاف متوقع في الطلب، مما أبطل أثر بواعث القلق من تنامي إصابات فيروس كورونا في البرازيل والهند.

وصعدت العقود الآجلة لبرنت 1.29 دولار بما يعادل 1.9% ليتحدد سعر التسوية عند 68.56 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.15 دولار أو 1.8% ليغلق على 65.01 دولار للبرميل.

وبهذا يواصل خاما القياس مكاسبها لليوم الثالث على التوالي، مسجلين أعلى إقفال منذ 15 مارس.

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