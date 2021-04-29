طبيب: يجب على المواطن أن يتحمل مسؤوليته لمواجهة كورونا

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة في جامعة عين شمس، إنه من الوارد أن تنتقل السلالات المتحورة إلى كل بقاع العالم مثلما حدث في بداية فيروس كورونا.



وأوضح "عقبة"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن معدل الإصابة وزيادة الأعداد يتسبب فيه الفيروس وتحوراته والمواطن وتصرفاته والدولة وإجراءاتها، موضحًا أن الدولة المصرية تقوم بدورها، ويجب على الأفراد أن يتحملوا مسئولياتهم، وأن يقوموا بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وأن يسجلوا للحصول على لقاح فيروس كورونا.



وأشار إلى أن عدد الحالات التي تحتاج إلى رعاية مركزة انخفض، مؤكدًا أنه يجب على المواطنين أن يحصلوا على المعلومات الخاصة باللقاحات من مصادرها السليمة، لافتًا إلى أن منظمة الصحة العالمية أجازت اللقاحات وتنصح بتناولها.

