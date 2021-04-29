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عمرو مصطفى يوجه رسالته لشيرين: صوت مصر.. بس كفاية خناقات.. فيديو

الخميس 29/أبريل/2021 - 11:22 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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وجه الملحن والمطرب عمرو مصطفى، رسالته للفنان شيرين عبد الوهاب، قائلًا:" حصل خير ما بينا.. ونقول كبرنا.. شيرين صوت مصر وبحاجة أننا نقف معاها وقفة كبيرة، وندعمها ونتبطل خناق ومشاكسة وخناقات خصوصًا إن مصر بحاجة لفن راقي وكفاية خناقات".


وأضاف عمرو مصطفى خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامجها "العرافة" المذاع على قناة "المحور"، :"الفن الصادق يجب أن يكون بلا نفاق.. ومقولتش حاجة وحشة عن الهضبة.. وأنا مش ابنه الفني ولا ابن حد".


ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

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