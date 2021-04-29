تجارة طريف تنفذ 363 جولة رقابية على المنشآت التجارية

نفذت الفرق الرقابية بمكتب وزارة التجارة بمحافظة طريف خلال شهر أبريل الجاري، 363 جولة رقابية على المنشآت التجارية والأسواق والمستودعات وجميع منافذ البيع في المحافظة، وذلك لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، والتحقق من تطبيق أنظمة حماية المستهلك.

وأوضح مدير مكتب وزارة التجارة بالمحافظة هندي الحويطي أنه خلال هذه الجولات جرى تسجيل 24 مخالفة، واستقبال 59 بلاغاً.

ودعا الحويطي الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية أو أي ممارسات مخالفة عبر مركز بلاغات وشكاوي المستهلكين على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري".