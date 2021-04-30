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برلمانية: زيارات ميدانية للسجون للاطمئنان على حقوق النزلاء

الجمعة 30/أبريل/2021 - 07:37 ص
مرثا محروس
مرثا محروس
دينا عبد الستار
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قالت النائبة مرثا محروس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنّ اللجنة تعمل على تنظيم زيارات ميدانية للسجون خلال الفترة المُقبلة، مشيرة إلى أنّ هذه الزيارات تأتي في إطار خطة اللجنة للاطمئنان على حصول النزلاء على كافة حقوقهم.

وأضافت "محروس" في تصريح خاص لـ "الفجر" أنّ اللجنة حريصة على التأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية للمسجونين وحقوقهم في الزيارات والصحة والأمان، مؤكدة أن الزيارات تتم في وجود كافة وسائل الإعلام الدولية للتغطية المباشرة والتأكد من الالتزام بكافة معايير حقوق الإنسان الدولية.

وأشارت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنّ الزيارات تهدف لنقل الصورة الحقيقية عن أحوال السجُناء والرد على الشائعات المُغرضه التي توجَّه للدولة المصرية من قِبل "قوى الشر" والجماعات الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرار أمن البلاد.

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