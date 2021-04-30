برلمانية: زيارات ميدانية للسجون للاطمئنان على حقوق النزلاء

قالت النائبة مرثا محروس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنّ اللجنة تعمل على تنظيم زيارات ميدانية للسجون خلال الفترة المُقبلة، مشيرة إلى أنّ هذه الزيارات تأتي في إطار خطة اللجنة للاطمئنان على حصول النزلاء على كافة حقوقهم.

وأضافت "محروس" في تصريح خاص لـ " الفجر " أنّ اللجنة حريصة على التأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية للمسجونين وحقوقهم في الزيارات والصحة والأمان، مؤكدة أن الزيارات تتم في وجود كافة وسائل الإعلام الدولية للتغطية المباشرة والتأكد من الالتزام بكافة معايير حقوق الإنسان الدولية.



