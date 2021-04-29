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عاجل - الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام المقاولون العرب

الخميس 29/أبريل/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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سقط الزمالك في فخ التعادل أمام المقاولون العرب، بنتيجة هدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

كان المقاولون العرب هو الباديء بالتسجيل عبر مدافعه محمد سمير الذي أحرز الهدف الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 23، ثم عادل الدولي المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك التعادل للأبيض في الدقيقة 30 من ركلة جزاء أيضًا احتسبها الحكم إبراهيم نور الدين.

وفي الشوط الثاني، عاد بن شرقي ليضيف الهدف الثاني له وللقلعة البيضاء في الدقيقة 49 نت عرم الشةط الثاني، واستطاع عبد الله ياسين من تسجيل هدف التعادل لذئاب الجبل في الدقيقة 80.

رفع الزمالك رصيده بهذا التعادل إلى 40 نقطة في صدارة الدوري المصري، وارتفع رصيد المقاولون العرب عند النقطة 19 في المركز الثالث عشر.

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بن شرقي المقاولون الزمالك الدوري المصري

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