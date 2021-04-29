Advertisements

"العرافة" تواجه عمرو مصطفى بـ"القاضية ممكن".. "أنا اللي صنعت الهضبة ومعنديش رقم تيلفونه".. فيديو

الخميس 29/أبريل/2021 - 11:29 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
Advertisements
واجهت الإعلامية بسمة وهبة، الملحن والمطرب عمرو مصطفى، بفقرة "القاضية ممكن"، والتي تضمنت فيديو لأبرز تصريحات عمرو مصطفى عن عمرو دياب.



وخلال الفيديو، قال عمرو مصطفى خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامجها "العرافة" المذاع على قناة "المحور"، معنديش رقم عمرو دياب.. عمرو دياب هو اللى بيدور عليا مش أنا.. خلاص مش هقدر أضيفله حاجة تانية.. أنا اللى عملت عمرو دياب.. وضحيت 15 سنة ".


ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

أخبار تهمك

بشرى سارة في مران الأهلي

منذ 42 دقيقة

عاجل - الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام المقاولون العرب

منذ أقل من نصف ساعة

صدمة مُدمرة.. ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام تشيلسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

منذ ساعة و 23 دقيقة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 12 ساعة

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل - ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة برشلونة أمام غرناطة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - كومان يُهاجم لاعبي برشلونة بعد الخسارة ضد غرناطة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل - الحكم بسجن نجم ريال مدريد السابق 10 أشهر لنشره مواد "إباحية"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة الأمير محمد بن طلال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - ريال مدريد يحسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 7 ساعات

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من نجم برشلونة بعد السقوط الكارثي أمام غرناطة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع ضد الجونة

منذ ثلث ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 م

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

09:02 م

عاجل - الحكم بسجن نجم ريال مدريد السابق 10 أشهر لنشره مواد "إباحية"

11:00 م

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

08:00 م

صدمة مُدمرة.. ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام تشيلسي

10:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى