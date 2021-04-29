"العرافة" تواجه عمرو مصطفى بـ"القاضية ممكن".. "أنا اللي صنعت الهضبة ومعنديش رقم تيلفونه".. فيديو

واجهت الإعلامية بسمة وهبة، الملحن والمطرب عمرو مصطفى، بفقرة "القاضية ممكن"، والتي تضمنت فيديو لأبرز تصريحات عمرو مصطفى عن عمرو دياب.













وخلال الفيديو، قال عمرو مصطفى خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامجها "العرافة" المذاع على قناة "المحور"، معنديش رقم عمرو دياب.. عمرو دياب هو اللى بيدور عليا مش أنا.. خلاص مش هقدر أضيفله حاجة تانية.. أنا اللى عملت عمرو دياب.. وضحيت 15 سنة ".









ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.



