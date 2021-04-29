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تفاصيل استرداد مصر قطعتين أثريتين من إيطاليا

الخميس 29/أبريل/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف شعبان عبد الجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، تفاصيل استرداد مصر لقطعتين أثريتين من إيطاليا، قائلًا: "نستعيد جزء من آثار مصر التي تم سرقتها خارج البلاد".

وأكد "عبد الجواد"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن كل قطعة أثرية هي جزء من تاريخ مصر، واستردادها يضيف لتاريخ مصر.

وأوضح أن مصر كانت تعاني في فترة من الفترات من الانفلات الأمني، والذي نتج عنه تهريب قطع أثرية للخارج، وقطع أخرى تم تهريبها بعد الحفر غير الشرعي.

وأشار إلى أن مصر وقعت اتفاقية مع إيطاليا لاسترداد الآثار في عام 2008، وأن هناك تعاون كبير بين مصر وإيطاليا في هذا المجال، حيث أن إيطاليا تعاني هي الأخرى من تهريب آثارها، لافتًا إلى أن مصر تبذل مجهودًا كبيرًا في تتبع واسترداد القطع الأثرية.

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