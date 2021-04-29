مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع ضد الجونة





استقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، على عدم الدفع بلاعب خط الوسط عمرو السولية فى مباراة الجونة القادمة.





ويلتقي الأهلي مع نظيره الجونة غدًا الجمعة، على ملعب القاهرة الدولي، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشرة، من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وكشف مصدر مسؤول داخل الجهاز الفني للمارد الأحمر، ان موسيماني قرر إشراك الثنائي أليو ديانج وأكرم توفيق، في خط الوسط أمام الجونة.





يأتي هذا القرار من أجل منح السولية راحة، لعدم تعرضه للإصابة، وذلك قبل مباراة القمة المقرر لها يوم 10 مايو المقبل.



