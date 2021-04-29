Advertisements
الزمالك يستهدف إعادة نجمه السابق
الخميس 29/أبريل/2021 - 11:59 م
محمد سامي
Advertisements
اتخذ مجلس إدارة الزمالك قرار بفتح باب المفاوضات مع المصري البورسعيدي خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل محاولة التعاقد مع أحمد رفعت عقب نهاية الموسم الحالي.
وأعربت إدارة الزمالك عن إعجابها الشديد بالتطور الكبير لرفعت والذي ظهر أثناء مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي بالأمس.
وهناك اتجاه داخل الزمالك لفتح باب المفاوضات مع المصري لمحاولة ضم اللاعب وإعادته في الموسم الجديد.
وكان الزمالك قد قرر بيع أحمد رفعت إلى المصرى في بداية الموسم الحالي مقابل 5 ملايين جنيه.
يذكر أن المصري خسر بالأمس أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements