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الزمالك يستهدف إعادة نجمه السابق

الخميس 29/أبريل/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
محمد سامي
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اتخذ مجلس إدارة الزمالك قرار بفتح باب المفاوضات مع المصري البورسعيدي خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل محاولة التعاقد مع أحمد رفعت عقب نهاية الموسم الحالي.

وأعربت إدارة الزمالك عن إعجابها الشديد بالتطور الكبير لرفعت والذي ظهر أثناء مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي بالأمس.

وهناك اتجاه داخل الزمالك لفتح باب المفاوضات مع المصري لمحاولة ضم اللاعب وإعادته في الموسم الجديد.

وكان الزمالك قد قرر بيع أحمد رفعت إلى المصرى في بداية الموسم الحالي مقابل 5 ملايين جنيه.

يذكر أن المصري خسر بالأمس أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري.

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المصري الزمالك اخبار الزمالك أحمد رفعت

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