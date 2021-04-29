الكشف عن بديل ناجلسمان في لايبزيج





ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن لايبزيج الألماني إتفق مع مدير فني جديد ليحل محل المدير الفني الحالي جوليان ناجلسمان الذي سيرحل عقب نهاية الموسم لقيادة بايرن ميونخ الألماني.





وأكدت صحيفة كيكر الألمانية أن الأمريكي جيسي مارسش وافق على أن يصبح المدير الفني الجديد لثاني ترتيب الدوري الألماني.





وأفادت الصحيفة الألمانية أن مارسش البالغ من العمر 47 عامًا يُشرف حاليًا عن ريد بول سالزبورج النمساوي ويعتقدون في لايبزيج أنه أفضل بديل لناجلسمان.





ولفتت الصحيفة الألمانية أنه لا يزال أمام مارسش موسم واحد على في عقده مع سالزبورج لكن لايبزيج رتب بالفعل صفقة لإحضاره إلى ألمانيا لأن الناديين تابعين لنفس المالك وهي شركة ريد بول لمشروبات الطاقة.



