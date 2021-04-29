مستشار تنمية موارد: رئيس مدينة الجيزة هدم وأزال 292 عقارا بشكل غير مسبوق

قال الدكتور متولي عبدالعاطي محمد، مستشار تنمية الموارد واسترداد أموال الدولة، إن هناك توجيهات صريحة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بأهمية تحقيق إنجازات استراتيجية لتنمية الموارد واسترداد أموال الدولة من أجل تمكين الدولة من تحقيق المشروعات الاستراتيجية ومجابة الفاسدين .





وأضاف عبدالعاطي، في بيان، أن هناك استراتيجية متكاملة تجمع بين المستهدف الوطني والقومي لتأمين وتحصين المال العام من ناحية وتنفيذ المشروعات القومية بأعلى كفاءة من ناحية أخرى على مستوى كافة المحافظات، مشيرا إلى أن محافظة الجيزة ومحافظها اللواء أحمد راشد تعد من أكثر المحافظات التي تعمل على تنفيذ الاستراتيجية.





وتابع، أن مدينة الجيزة تحديدا برئاسة اللواء تامر أبو النجا، تحملت عبء المسئولية الوطنية والقومية لتنفيذ المشروعات القومية بهدف تيسير حياة المواطنين، ومنها إنشاء كوبري للمشاة بحي شمال الجيزة بتكلفة ٧ ملايين جنيه، وعهد للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذه في أسرع وقت.





وأشار مستشار تنمية الموارد ، إلى أنه في نطاق مدينة الجيزة أيضا جار إنشاء السلم الكهربائي بكوبري مشاة مزلقان ناهيا، وإنشاء محور شارع الرئيس الراحل أنور السادات (ترسا سابقا)، وذلك كمحور مروري متخصص من شارع ترعة المنصورية شمالا وحتى شارع ترعة الزمر جنوبا مرورا بحوالي ١٤ كيلومترا، فضلا عن تطوير عدد كبير من الشوارع، منها شارع سليمان أباظة وسليمان جوهر وجزيرة العرب وشارع لبنان وشارع كورنيش النيل وشارع البحر الأعظم وشارع السودان، بخلاف الشوارع الفرعية المتداخلة مع الشبكة العنكبوتية للشبكة الرئيسية للشوارع الرئيسية الفرعية بهدف تسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين.





ولفت، إلى أن اللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة تمكن كذلك من تنفيذ استراتيجية غير مسبوقة من خلال نجاحه في هدم وإزالة ٢٩٢ عقارا في وقت قياسي لم يسبق لأي قيادة محلية أن نفذته، وتحمله عبء المسئولية الوطنية والقومية في التعامل المباشر مع المواطنين وإقناعهم بضرورة هدم هذه العقارات لصالح المشروعات القومية للدولة مع صرف التعويضات اللازمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



