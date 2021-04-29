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مستشار الرئيس يطمئن المصريين بشان لقاح كورونا

الخميس 29/أبريل/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمورية لشئون الصحة والوقاية، إن الدولة المصرية تسعى لتوفير أكبر كم من لقاحات كورونا للمصريين، معلقا: "المفاوضات مستمرة ليل نهار لتوفير اللقاحات".

وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن كل لقاح له طريقة تصنيع، ولكن كل اللقاحات آمنة وسليمة 100%، مؤكدا أنه لم يجاز لقاح في مصر إلا بعد التأكد تماما من فاعلية اللقاح.

وأضاف أن تنوع اللقاحات أمر لا يحير لأن الشخص عندما يتوجه لمركز اللقاح يتم فحصه وتوجيهه للقاح المناسب له، منوها بأن مصر ستحصل على لقاحات كورونا تتكون من جرعة واحدة خلال الفترة المقبلة.

وتابع مستشار رئيس الجمورية لشئون الصحة والوقاية، أن حصول عدد من المسئولين على لقاح كورونا دليلا على فاعلية اللقاح وامانه وأهميته.

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