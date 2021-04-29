محافظ بني سويف يُهنئ البابا تواضروس والقيادات الكنسية بعيد القيامة

بعث الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، برقية تهنئة لقداسة البابا "تواضروس الثاني" بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد.



وأعرب محافظ بني سويف، عن خالص التهاني لقداسته بهذه المناسبة السعيدة،وأن يعيدها على قداسته وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار، داعيًا الله أن تظل راية مصر عالية خفاقة.



كما بعث محافظ بني سويف، ببرقيات تهنئة للقيادات القبطية، لكل من: الدكتورالقس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، وغبطة البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، ونيافة الأنبا توماس عدلي مطران الأقباط الكاثوليك "الجيزة، والفيوم، وبني سويف"، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط،



واللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، حيث هنأهم فيها بعيد القيامة المجيد، متمنيا أن يعيد الله هذه المناسبة عليهم وعلى الشعب المصري بكل الخير والمحبة والسلام، وأن تظل راية مصر عالية وخفاقة.



وهنأ محافظ بني سويف، القيادات الكنسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة بني سويف بهذه المناسبة، حيث بعث ببرقيات تهنئة لكل من: نيافة الأنبا "غبريال" أسقف بني سويف، ونيافة الأنبا "اسطفانوس" أسقف ببا، ونيافة القمص"باسيليوس الأنبا بولا" دير الأنبا بولا بناصر، ونيافة القمص"فام الأنطوني "دير الأنبا انطونيوس بناصر"، ونيافة القمص "بولس فهمي" وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك ببني سويف،



والقس "أكرم ناجي" راعي الكنيسة الإنجيلية ببني سويف، والنائبة سهام بشاي عضو مجلس النواب، والنائبة ميرفت ميشيل عضو مجلس النواب، والنائب نادر نسيم عضو مجلس الشيوخ، والنائب عماد خليل عضو مجلس النواب، والمهندس وصفى عبدالله وكيل وزارة التموين، متمنيًا أن يعيد هذه المناسبة الكريمة عليهم بكل الخير والرخاء على مصرنا الحبيبة.

