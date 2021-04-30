شاهد.. مسلسل "ملوك الجدعنة" | ملخص الحلقة السابعة عشر

شهدت أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل "ملوك الجدعنة"، العديد من الأحداث المهمة والعمل من بطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، ويعرض يوميا عبر شاشة "MBC مصر".





سفينة يكتشف اغتصاب نجلاء

ذهب سفينة لضابط الشرطة للاستجواب عن خط شقيقته وطلب منه أن يكشف له الحقيقة ومن السبب وراء اغتصاب وخطف شقيقته .





سرية يطرد فاتن

وصل سرية الى منزله بعد غياب كبير وبعدما دخل منزله لاحظته فاتن وحاولت أن تحكي له ما حدث ولكن لم يسمعها وطردها من المنزل وتعدي عليها بالضرب.





عنتر يفضح فاتن

للمرة الثانية على التوالي يفضح عنتر فاتن بعدما شاهدها وهي تخرج من منزل سرية وطلب من والدها أن يعقد كتب الكتاب في أقرب وقت.





تدهور حالة نجلاء

تدهورت حالة نجلاء النفسية والعقلية حيث طلب الطبيب من سفينة ان ينقلها الى مستشفى الأمراض العلقية نظرا لما يحدث لها من اغتصاب وقتل حبيبة.





وفاة عطيه

انتهت احداث الحلقة على توديع عطيه لـ سرية وطلبت منه أن يهتم بشقيقة سعيد، و وافتها المنية وهي في فراشها.





وتدور أحداث مسلسل الدراما الاجتماعية ذات الطابع الشعبي "ملوك الجدعنة" حول صديقين يخوضان رحلة صعود في عالم التجارة وسط المنافسات والمكائد، ويتعرضان للكثير من الأزمات والمشاكل.





مسلسل "ملوك الجدعنة" إخراج أحمد خالد موسى، قصة وسيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، مدير التصوير محمود بشير، إنتاج صادق الصباح أنور الصباح.







