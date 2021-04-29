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حملات مفاجئة على المقاهي والأسواق في دشنا لمجابهة كورونا 

الخميس 29/أبريل/2021 - 11:38 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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تمكنت حملة مكبرة برئاسة جمال عثمان، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، ونور البريجي سكرتير المركز وبرفقة القوة الأمنية لمركز شرطة دشنا، من ضبط عدد من المقاهي والكافيهات المخالفة لقرار مجلس الوزراء.

حيث تمكنت الحملة من تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا واسفرت عن ضبط عدد ٥٧شيشة والمرور علي معظم مقاهي وكافيهات المدينة وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا وتعليمات عبد الراضي عربي رئيس مركز ومدينة دشنا.

فيما أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أنه لا تهاون في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهي  والمحال التجارية بالوحدة المحلية للمراكز والمدن  لمجابهة جائحة كورونا واستمرار الحملات والمرور الدوري بجميع الوحدات المحلية.

وأشار إلى أن الإجهزة التنفيذية بالمحافظة  تواصل حملاتها المفاجئة على المقاهي  والمحال التجارية و دور المناسبات وسرادقات العزاء، فضلًا عن تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية، وذلك بالتعاون مع الاجهزة الامنية بالمحافظة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء،  للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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