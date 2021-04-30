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بعد تألقه في "القاهرة كابول".. طارق لطفي يكشف لـ"الفجر الفني" عن استعداداته الفنية المقبلة

الجمعة 30/أبريل/2021 - 12:43 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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استطاع الفنان طارق لطفى، أن يحقق نجاحا كبيرا بشخصية الشيخ "رمزي"، خلال أحداث مسلسل "القاهرة كابول"، الذى يعرض حالياً ضمن المنافسة الرمضانية، وحقق إشادة واسعة من قبل الجمهور والنقاد.



وكشف طارق لطفي لـ"الفجر الفني": عن استعداداته الفنية المقبلة، حيث قال: "أنا حالياً منشغل باستئناف تصوير فيلم "حفلة ٩"، كما أنني استعد لفيلم سينمائي آخر مع المنتج حسام شوقي، ولكني متخوف من هذا العمل لأنه مهم ومختلف وأتمنى التوفيق فيه".

يذكر أن مسلسل "القاهرة كابول" بطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وفتحي عبد الوهاب، وحنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، حسنى شتا، وكريم سرور، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي.

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