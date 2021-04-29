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النصر يفوز علي اسكو ودياً

الخميس 29/أبريل/2021 - 11:53 م
بوابة الفجر
أحمد كمون
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فاز فريق النصر علي علي فريق اسكو بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعت الفريقين علي ملعب النصر ضمن استعدادات النصر لاستئناف بطولة الدوري القسم الثاني عقب شعر رمضان المعظم .

جاء هدف اللقاء في منتصف الشوط الأول من تمريرة بينية رائعة من احمد مجدي كهربا لمحمود فالكاو الذي سجل منها الهدف الاول للنصر.
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وقام نافع السعيد المدير الفني بالدفع بعدد كبير من اللاعبين حيث خاض النصر الشوط الأول بتشكيل مكون من احمد جمال في حراسة المرمى وعمرو محمد واحمد كالوشا وميدو العطار وبذره وأحمد عبادي وحسام جلال ومحمود حسونه وابراهيم صلاح ومحمود فالكاو.

ودفع الشوط الثاني باحمد حسين ورامز زيدان وأحمد الصعيدي وبابا ابراهيم وادهم حامد .
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ومن المقرر أن يخوض النصر مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل أمام الداخلية ثم يواجه بهتيم يوم الخميس 6 مايو وفاركو يوم الاحد 9 مايو .

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