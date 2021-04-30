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شاهد.. مسلسل "نسل الأغراب"| ملخص الحلقة السابعة عشر

الجمعة 30/أبريل/2021 - 12:29 ص
بوابة الفجر
هبه أحمد
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شهدت الحلقة السابعة عشر من مسلسل "نسل الأغراب"  الكثير من الأحداث، وإليكم أبرز أحداث:

طلاق "جليلة" 

دارت الأحداث حول اجتماع"نجاة" مع "جليلة" لتعرف منها عمن ستختاره، وبعدها يُطلقها "غفران" عند معرفته باختيارها لـ"عساف".

 "حمزة" و"سليم" يُعاتبان والدهم

يُعاتب  "حمزة" و"سليم" لوالدهما "غفران" على تخييره لوالدتهم، ويطلبا منهم ارجاعها لمنزله فيرفض لكي لا يصبح شكله سيئًا أمام الناسع. 
 

غضب "حمزة" و"سليم"

غضب "حمزة" و"سليم" بعد معرفتهم بقرار والدتهم، ويذهبا لمعاتبتها وسؤالها عن سبب اختيارها له، فترفض الرد بسبب حديثهم معها بطريقة سيئة.

جليلة تكشف سبب اختيارها لـ"عساف"

اخبار "جليلة" لأسرتها أنها اختارت" "عساف" لأنها ترى أن أبنائها سيكونون في أمان وهي معه، حتى إذا دخلت في عداوة مع" غفران" فلن يؤذيهما. 

"بكري" يضع" عساف "في ورطة

ذهاب "عساف" و"مسعد"، و"نميري"للمخبأ الذي توجد فيه والدة "غفران"لكنهم يكتشفوا أن"بكري" قد نقلها لمكان آخر مما يتسبب في وضعه في ورطة مع "غفران".



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