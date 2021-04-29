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البورصة الأمريكية تسجل ارتفعات قوية بختام التعاملات

الخميس 29/أبريل/2021 - 11:55 م
بوابة الفجر
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أغلق المؤشر S&P500 على مستوى قياسي مرتفع الخميس 29 أبريل، تقوده مكاسب سهم Facebook عقب تقرير قوي لنتائج الشركة.

وصعد سهم Facebook إلى أعلى مستوياته خلال اليوم بعد أن فاقت الإيرادات والأرباح توقعات السوق حسبما أعلنته الشركة أمس الأربعاء، مدعومة بتنامي الإنفاق على الإعلانات الرقمية أثناء الجائحة وارتفاع أسعار الإعلانات.

وشملت المكاسب سبعة قطاعات من 11 قطاعا رئيسيا على S&P500، بقيادة مؤشر خدمات الاتصالات، بفضل أداء أسهم Facebook وAlphabet.

واستقر سهم Apple دون تغير يذكر بعد أن أعلنت الشركة يوم الأربعاء عن مبيعات وأرباح فاقت تقديرات السوق بفضل مبيعات قوية للهاتف آيفون وأجهزة الكمبيوتر ماك.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 0.71% ليغلق عند 34059.42 نقطة، بينما زاد S&P500 0.64% مسجلا 4210.02 نقطة.

وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 0.19% إلى 14077.78 نقطة.

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