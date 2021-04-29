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موسكو: طلبنا الحصول على «السلالة الهندية» من كورونا لدراستها

الخميس 29/أبريل/2021 - 11:56 م
بوابة الفجر
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قالت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك آنا بوبوفا، اليوم الخميس، إن موسكو طلبت الحصول على السلالة الهندية من فيروس كورونا المستجد لدراستها.

وأضافت بوبوفا، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء تاس الروسية: "بالطبع، طلبنا السلالة الهندية، وأنا متأكدة من كوننا سنحصل عليها قريبًا حتى نتمكن من دراستها بشكل كامل، ويعمل مركز الأبحاث الخاص بنا في هذا الأمر"، مؤكدة أن فريق الباحثين يعمل على مدار الساعة في هذا الشأن.

وتسيطر حالة من الفزع على الهند بعد تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد يُطلق عليها السلالة الهندية المتحورة التي جعلت العالم يسجل أعلى معدل إصابات يومي بلغ 355,991 حالة.

وفي سياق آخر، أفادت قناة "فرانس 24"، مساء اليوم الخميس بأن السلطات الصحية الفرنسية رصدت أول حالة إصابة بالسلالة المتحورة الهندية لفيروس "كورونا".

ولم تتطرق القناة إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

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