Advertisements

عاجل.. أول قرار في الزمالك تجاه كارتيرون بعد التعادل أمام المقاولون العرب

الجمعة 30/أبريل/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements


اتخذ مسؤولو نادي الزمالك قرارا تجاه الفرنسي باتريس كارتيرون بعد تعادل الفريق الأول لكرة القدم في مباراة اليوم أمام المقاولون العرب بهدفين لكل فريق.

وتعادل الزمالك مساء اليوم الخميس أمام ضيفه المقاولون العرب بهدفين لكل فريق في المباراة التي جرت على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر مسؤولو نادي الزمالك تجديد الثقة في الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون رافضين إجراء أي تغيير في الجهاز.

وأكد مسؤولو الزمالك على ثقتهم الكاملة في الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة كارتيرون ولا يوجد أي نية لإجراء أي تغيير.

أخبار تهمك

صدمة مُدمرة.. ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام تشيلسي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع ضد الجونة

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. أول قرار في الزمالك تجاه كارتيرون بعد التعادل أمام المقاولون العرب

منذ 37 دقيقة

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

منذ ربع ساعة

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من نجم برشلونة بعد السقوط الكارثي أمام غرناطة

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة برشلونة أمام غرناطة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

منذ ساعتين و 7 دقيقة

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - كومان يُهاجم لاعبي برشلونة بعد الخسارة ضد غرناطة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة الأمير محمد بن طلال

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام المقاولون العرب

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل - الحكم بسجن نجم ريال مدريد السابق 10 أشهر لنشره مواد "إباحية"

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 م

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

12:21 ص

عاجل.. أول قرار في الزمالك تجاه كارتيرون بعد التعادل أمام المقاولون العرب

12:00 ص

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

09:02 م

عاجل - الحكم بسجن نجم ريال مدريد السابق 10 أشهر لنشره مواد "إباحية"

11:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى