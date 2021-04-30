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عاجل.. أول قرار في الزمالك تجاه كارتيرون بعد التعادل أمام المقاولون العرب
الجمعة 30/أبريل/2021 - 12:00 ص
الفجر الرياضي
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اتخذ مسؤولو نادي الزمالك قرارا تجاه الفرنسي باتريس كارتيرون بعد تعادل الفريق الأول لكرة القدم في مباراة اليوم أمام المقاولون العرب بهدفين لكل فريق.
وتعادل الزمالك مساء اليوم الخميس أمام ضيفه المقاولون العرب بهدفين لكل فريق في المباراة التي جرت على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
وقرر مسؤولو نادي الزمالك تجديد الثقة في الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون رافضين إجراء أي تغيير في الجهاز.
وأكد مسؤولو الزمالك على ثقتهم الكاملة في الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة كارتيرون ولا يوجد أي نية لإجراء أي تغيير.
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