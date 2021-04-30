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أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة 30-4-2021

الجمعة 30/أبريل/2021 - 12:11 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الدولار مع استمرار الاجازة المبكرة للقطاع المصرفي اليوم الجمعة، ليسجل متوسط سعر صرف الدولار 15.61 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

وسجلت العملة الأمريكية 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع في بنكي الأهلي ومصر في حين جرى تداوله في الغالبية العظمى من البنوك عند سعر 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

وعلى صعيد بقية العملات سجلت العملة الأوروبية الموحدة - اليورو  18.83 جنيه للشراء و18.99 جنيه للبيع وسجل الجنيه الاسترليني 21.64 جنيه للشراء و21.84 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية فقد سجل الدينار الكويتي 49.05 جنيه للشراء و52.17 جنيه للبيع والريال السعودي 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع والدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

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