مستشار الرئيس عن تأثير لقاح كورونا: "اطمنوا" (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمورية لشؤون الصحة والوقاية، أن كل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا الموجودة بالأسواق مسموح بتداولها، وتكون مناعة ضد هذا الوباء.





وأشار "تاج الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن بعض اللقاحات أثناء التجارب ثبت وجود آثار جانبية لها، وتم الإعلان عنها، معلقا: "مفيش حاجة بتستخبى"، مضيفا أنه عند حدوث أي أثر جانبي في مرحلة الاستخدام الإكلينيكي للقاح على مستوى عدد من الأشخاص يعلق استخدامه حتى يثبت عكس ذلك.





وأضاف مستشار رئيس الجمورية لشؤون الصحة والوقاية، أنه لا يوجد دواء في العالم ليس له آثار جانبية، منوها بأن الأسبرين والذي يعد الدواء الأكثر استخداما قد يحمل آثار خطيرة جدا لبعض الناس، وكذلك البنسلين قد يتسبب في ظهور أعراض جانبية للبعض.



