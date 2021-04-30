"روشتة رمضان".. كيف يصوم مرضى السكري في الشهر الكريم؟ (إنفوجراف)

تقدم " الفجر " في هذا التوقيت من كل عام، وبالتزامن مع شهر رمضان الكريم "روشتة رمضان" يوميا، تتضمن نصائح مهمة للمواطنين تساعدهم على ساعات الصيام.





وتحتوي روشة اليوم من الشهر الكريم على خطوات تساعد مرضى "السكري"، على الصوم، وهي كالتالي:

- إذا سمح الطبيب لمريض السكري بالصيام، فينبغي عليه الالتزام بوصاياه ونصائحه، والحفاظ على نفس كمية ونوعية الغذاء الذي وصفه له.





- تقسم هذه الكمية إلى ثلاثة أجزاء متساوية.





- يتناول الأولى عند الإفطار، والثانية بعد صلاة التراويح، والثالثة عند السحور.





- يُفضّل تأجيل وجبة السحور قدر الإمكان.





- الإكثار من شرب الماء، والإقلال من النشاط الجسدي أثناء فترة الصيام، خاصة في الفترة الحرجة ما بين العصر والمغرب.



