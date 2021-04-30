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"روشتة رمضان".. كيف يصوم مرضى السكري في الشهر الكريم؟ (إنفوجراف)

الجمعة 30/أبريل/2021 - 07:08 ص
أرشيفية
أرشيفية
منى صموئيل
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تقدم "الفجر" في هذا التوقيت من كل عام، وبالتزامن مع شهر رمضان الكريم "روشتة رمضان" يوميا، تتضمن نصائح مهمة للمواطنين تساعدهم على ساعات الصيام.

وتحتوي روشة اليوم من الشهر الكريم على خطوات تساعد مرضى "السكري"، على الصوم، وهي كالتالي:
- إذا سمح الطبيب لمريض السكري بالصيام، فينبغي عليه الالتزام بوصاياه ونصائحه، والحفاظ على نفس كمية ونوعية الغذاء الذي وصفه له.

 - تقسم هذه الكمية إلى ثلاثة أجزاء متساوية.

- يتناول الأولى عند الإفطار، والثانية بعد صلاة التراويح، والثالثة عند السحور.

 - يُفضّل تأجيل وجبة السحور قدر الإمكان.

- الإكثار من شرب الماء، والإقلال من النشاط الجسدي أثناء فترة الصيام، خاصة في الفترة الحرجة ما بين العصر والمغرب.

 _ إذا شعر المريض بأعراض انخفاض السكري، عليه أن يفطر ولا ينتظر وقت الإفطار ولو كان ذلك الوقت قريبا.
"روشتة رمضان".. كيف يصوم مرضى السكري في الشهر الكريم؟ (إنفوجراف)
"روشتة رمضان".. كيف يصوم مرضى السكري في الشهر الكريم؟ (إنفوجراف)

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