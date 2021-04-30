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"الري" تكشف تفاصيل "مشروع ضخم" بـ80 مليار جنيه لمواجهة الشح المائي (فيديو)

الجمعة 30/أبريل/2021 - 07:17 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن تكلفة المرحلة الأولى لتأهيل وتطبين الترع تشمل 8 آلاف كيلومتر، بتكلفة تقدر بـ18 مليار جنيه.

وأضاف "غانم"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن مشروع تبطين الترع يستهدف تأهيل 20 ألف كيلو متر، بتكلفة تقدر بـ80 مليار جنيه، معقبًا: "هذا المشروع ضخم، وله مردود كبير في توصيل المياه للمزارعين في الوقت المطلوب".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الري أن الدولة ستبدأ في التوسع في الري الحديث في حوالي 4 ملايين فدان، بتكلفة تقدر بـ40 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن مشروعات الري تقدر بعشرات المليارات، وتهدف لتعظيم العائد من وحدة المياه، في ظل مواجهة مصر شح مائي حقيقي.

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