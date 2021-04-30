"الري" تكشف تفاصيل "مشروع ضخم" بـ80 مليار جنيه لمواجهة الشح المائي (فيديو)

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن تكلفة المرحلة الأولى لتأهيل وتطبين الترع تشمل 8 آلاف كيلومتر، بتكلفة تقدر بـ18 مليار جنيه.





وأضاف "غانم"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن مشروع تبطين الترع يستهدف تأهيل 20 ألف كيلو متر، بتكلفة تقدر بـ80 مليار جنيه، معقبًا: "هذا المشروع ضخم، وله مردود كبير في توصيل المياه للمزارعين في الوقت المطلوب".



