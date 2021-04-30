ملخص أحداث الحلقة 17 من مسلسل 'ضد الكسر' لنيللي كريم

عُرضت منذ قليل الحلقة السابعة عشر من مسلسل "ضد الكسر"، للنجمة نيللي كريم.



وبدأت أحداث الحلقة بمواجهة نيللي كريم 'سلمى' صديقتها لقاء الخميسي والتي تقوم بدور نادين وأخبرتها أنها علمت أنها من كانت ترسل رسائل لزوجها بأنها تخونه ، وبررت نادين ذلك أنها كانت تحب كريم زوج نيللي كريم ولكنه لم يلتفت لحبها له وتزوج سلمى.



وذهب مصطفى درويش 'صلاح' لملك في منزلها لرؤية ابنه وطلب منها أن تذهب إليه في مكتبه ، وذهبت إليه وعاتبته على تركه لها وخاصة بعد حملها منه وأخبرها أن سلمى شقيقتها هي السبب في ذلك ، حيث أنه حاول الإنتقام منها عن طريق ملك بعدما سرقت منه أمواله.



وانتهت أحداث الحلقة بقيام حمزة العيلي 'مصطفى' زوج تارا عماد 'ملك' برفع عليها قضية نسب وذلك بعدما علم بأن مولودها الجديد ليس ابنه.



مسلسل "ضد الكسر"، تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد ويشارك فى بطولته نيللى كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤى عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.