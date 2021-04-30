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الظهور الأول لخالد سليم زوج يسرا بـ"حرب أهلية"

الجمعة 30/أبريل/2021 - 12:45 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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تشهد الحلقة السابعة عشر من مسلسل حرب أهلية مفاجأة في سياق الأحداث حيث يظهر مع تطور الأحداث المهندس خالد سليم زوج الفنانه يسرا، خلال حلقة الليلة من المسلسل.


ويعد ذلك هو الظهور الاول لخالد سليم بالدراما التليفزيونية ، رغم انتمائه لأسرة شهيرة للغاية فهو ابن الراحل صالح سليم، الرئيس التاريخي للنادي الأهلي ولاعب الكرة السابق به والممثل كذلك، وشقيقه يكون الفنان هشام سليم.

مسلسل "حرب أهلية" من بطولة يسرا ، باسل الخياط، أروى جودة، جميلة عوض،سينتيا خليفة، رشدي الشامي، مروى لازلي، وهو من تأليف أحمد عادل، حوار منة القيعي ، وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب.

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