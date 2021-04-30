Advertisements

"التعليم العالي": إنشاء جامعة تكنولوجية في كل محافظة (فيديو)

الجمعة 30/أبريل/2021 - 06:32 ص
عادل عبدالغفار
عادل عبدالغفار
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الجامعات التكنولوجية إحدى المسارات الأساسية للتعليم العالي في مصر، مشيرًا إلى أنها تهتم بالتعليم الفني، وتقبل خريجي الثانوية والدبلومات والمعاهد المتوسطة.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن التخصصات في الجامعات التكنولوجية تركز على الصناعات الإلكترونية والتقنية وكثيرًا من احتياجات سوق العمل، وتهتم بتدريب الطلاب جيدًا، وبعضها موجود في المناطق الصناعية، وبعضها لديها شراكات دولية مثل جامعة بني سويف التكنولوجية التي لديها شراكة مع كورية الجنوبية، وهذا يؤدي لتخريج طالب على أعلى مستوى.

ولفت إلى أن الوزارة تستهدف الانتهاء من 6 جامعات تكنولوجية خلال الفترة الحالية، وإنشاء جامعة تكنولوجية في كل محافظة في مصر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الجامعات التكنولوجية الجامعات التعليم العالي

أخبار تهمك

عاجل.. سقوط 40 قتيلا وإصابة 50 آخرين في حادث التدافع بإسرائيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الحكم بسجن نجم ريال مدريد السابق 10 أشهر لنشره مواد "إباحية"

منذ حوالي 8 ساعات

صدمة في ريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات كورونا وارتفاع في الوفيات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - كومان يُهاجم لاعبي برشلونة بعد الخسارة ضد غرناطة

منذ حوالي 9 ساعات

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. أول قرار في الزمالك تجاه كارتيرون بعد التعادل أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 7 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 19 ساعة

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

صدمة مُدمرة.. ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام تشيلسي

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 10 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة الجونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاة الأمير محمد بن طلال

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

"مدبولي" يناقش مشروع "طريق" أول حاضنة تكنولوجية متخصصة في الالكترونيات

ننشر 7 توصيات للمؤتمر الدولي لتطوير التعليم العالي بجامعة بنها

التعليم العالي: إدراج 3 جامعات تكنولوجية في التنسيق

مجلس الوزراء يستعرض موقف المشروعات القومية للجامعات والمراكز البحثية

لتطوير القطاع الفني.. نائب وزير التعليم يستقبل سفير جنوب أفريقيا

تكلفتها 2.78 مليار جنيه.. تعرف على أبرز مشروعات جامعة السادات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:23 ص

عاجل.. سقوط 40 قتيلا وإصابة 50 آخرين في حادث التدافع بإسرائيل

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

10:30 م

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

09:02 م

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات كورونا وارتفاع في الوفيات

01:45 ص

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى