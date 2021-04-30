"التعليم العالي": إنشاء جامعة تكنولوجية في كل محافظة (فيديو)

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الجامعات التكنولوجية إحدى المسارات الأساسية للتعليم العالي في مصر، مشيرًا إلى أنها تهتم بالتعليم الفني، وتقبل خريجي الثانوية والدبلومات والمعاهد المتوسطة.





وأضاف "عبدالغفار"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن التخصصات في الجامعات التكنولوجية تركز على الصناعات الإلكترونية والتقنية وكثيرًا من احتياجات سوق العمل، وتهتم بتدريب الطلاب جيدًا، وبعضها موجود في المناطق الصناعية، وبعضها لديها شراكات دولية مثل جامعة بني سويف التكنولوجية التي لديها شراكة مع كورية الجنوبية، وهذا يؤدي لتخريج طالب على أعلى مستوى.



