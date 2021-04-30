تعليق مفاجيء من نجم توتنهام













اعترف الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام الإنجليزي برغبته في التتويج بلقب مع الفريق وذلك بعد خسارته مؤخرًا نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية على يد مانشستر سيتي.

وأشار موقع سكاي سبورتس العالمي إلى أن نجم توتنهام البالغ من العمر 27 عاما توج أمس بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من جوائز لندن لكرة القدم.

وأفاد الموقع العالمي بأنه من المتوقع أن يطالب كين بالرحيل عن توتنهام في حالة فشل توتنهام في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل ولكنه لن يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله إلا بعد مشاركته في اليورو في الصيف المقبل.

وقال كين في تصريحات أبرزها الموقع العالمي: "عندما أنظر إلى الوراء في نهاية مسيرتي، سأنظر إلى كل شيء ولكن الهدف الآن كلاعب هو الفوز بالألقاب".

وأضاف: "أرغب في التتويج بأكبر البطولات الجماعية، لا نقوم بذلك الآن وهو أمر مؤلم، أنا فخور بالفوز بتلك الجائزة (أفضل لاعب في البريميرليج)، قدمت موسمًا جيدًا على أرض الملعب".

وعن التفاهم بينه وبين زميله هيونج مين سون, علق كين قائلا: "سون لاعب رائع، يوجد تواصل وتفاهم جيد بيننا سواء في الملعب أو خارجه، نحن أصدقاء وأنا سعيد لرؤيته يلعب بصورة جيدة أيضًا".