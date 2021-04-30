بتروجت يقسو على وادي دجلة ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر





شهدت أحداث الشوط الأول خروج محمد هلال لإصابته مبكرا ،مما أدي إلي ضعف صفوف الفريق الدجلاوي .





جاء الهدف الأول عن طريق لاعب وادي دجلة جورجينيو بخطأ من حارس الفريق البترولي في الدقيقة83، ثم جاء هدف التعادل عن طريق سامح إبراهيم لاعبي بتروجت في الدقيقة 87.





ولجأ الفريقان لإضافة شوطين إضافيين لتحديد مصيرهم ،ثم أحرز هدف التقدم في الدقيقة 112 من الشوط الإضافي عن طريق لاعبي بتروجت عبدالرحمن البنوبي وصلت بسهولة داخل الشباك وأنتهت ألمباراة بفوز الفريق البترولي وتأهله لدور الـ 4.

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة ربيع ياسين المدير الفني للفريق ، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما علي الملعب الرئيسي بستاد بتروسبورت في دور الثمانية بكأس مصر .