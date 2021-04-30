Advertisements

بتروجت يقسو على وادي دجلة ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر

الجمعة 30/أبريل/2021 - 12:21 ص
بوابة الفجر
أميره هاشم
Advertisements
فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة ربيع ياسين المدير الفني للفريق ، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما علي الملعب الرئيسي بستاد بتروسبورت في دور الثمانية بكأس مصر .

شهدت أحداث الشوط الأول خروج محمد هلال لإصابته مبكرا ،مما أدي إلي ضعف صفوف الفريق الدجلاوي .

جاء الهدف الأول عن طريق لاعب وادي دجلة جورجينيو بخطأ من حارس الفريق البترولي في الدقيقة83، ثم جاء هدف التعادل عن طريق سامح إبراهيم لاعبي بتروجت في الدقيقة 87.

 ولجأ الفريقان لإضافة شوطين إضافيين لتحديد مصيرهم ،ثم أحرز هدف التقدم في الدقيقة 112 من الشوط الإضافي عن طريق لاعبي بتروجت عبدالرحمن البنوبي وصلت بسهولة داخل الشباك وأنتهت ألمباراة بفوز الفريق البترولي وتأهله لدور الـ 4.

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل - الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام المقاولون العرب

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. أول قرار في الزمالك تجاه كارتيرون بعد التعادل أمام المقاولون العرب

منذ 37 دقيقة

صدمة مُدمرة.. ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام تشيلسي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

أول تعليق من نجم برشلونة بعد السقوط الكارثي أمام غرناطة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة الأمير محمد بن طلال

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

منذ حوالي 8 ساعات

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الحكم بسجن نجم ريال مدريد السابق 10 أشهر لنشره مواد "إباحية"

منذ أقل من ساعتين

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - كومان يُهاجم لاعبي برشلونة بعد الخسارة ضد غرناطة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة برشلونة أمام غرناطة

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع ضد الجونة

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

منذ ربع ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 م

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

12:21 ص

عاجل.. أول قرار في الزمالك تجاه كارتيرون بعد التعادل أمام المقاولون العرب

12:00 ص

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

09:02 م

عاجل - الحكم بسجن نجم ريال مدريد السابق 10 أشهر لنشره مواد "إباحية"

11:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى