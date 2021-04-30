شديد الحرارة.. الأرصاد تنشر بيانًا مهمًا حول طقس 18 رمضان

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 30 إبريل 2021، 18 رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت كالتالي:





حالة الطقس نهارًا:

- شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- حار على السواحل الشمالية.

- شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس معتدل على كافة الأنحاء





الظواهر الجوية: