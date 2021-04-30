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شديد الحرارة.. الأرصاد تنشر بيانًا مهمًا حول طقس 18 رمضان

الجمعة 30/أبريل/2021 - 03:26 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 30 إبريل 2021، 18 رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- حار على السواحل الشمالية.
- شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل على كافة الأنحاء

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.
شديد الحرارة.. الأرصاد تنشر بيانًا مهمًا حول طقس 18 رمضان
شديد الحرارة.. الأرصاد تنشر بيانًا مهمًا حول طقس 18 رمضان

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طقس اليوم شهر رمضان الطقس الأرصاد

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