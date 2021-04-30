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شديد الحرارة.. الأرصاد تنشر بيانًا مهمًا حول طقس 18 رمضان
الجمعة 30/أبريل/2021 - 03:26 ص
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 30 إبريل 2021، 18 رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت كالتالي:
حالة الطقس نهارًا:
- شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- حار على السواحل الشمالية.
- شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل على كافة الأنحاء
الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.
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