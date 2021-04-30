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عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الجونة
الجمعة 30/أبريل/2021 - 12:21 ص
علي نبوي
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أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة الجونة التي تقام في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، على استاد «الأهلي WE السلام» والمؤجلة من الجولة الـ16 في بطولة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كو
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