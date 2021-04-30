عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏لمواجهة الجونة التي تقام في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، على استاد «الأهلي ‏WE‏ ‏السلام» والمؤجلة من الجولة الـ16 في بطولة الدوري الممتاز.‏





وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏