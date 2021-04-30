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عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

الجمعة 30/أبريل/2021 - 12:21 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏لمواجهة الجونة التي تقام في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، على استاد «الأهلي ‏WE‏ ‏السلام» والمؤجلة من الجولة الـ16 في بطولة الدوري الممتاز.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏
محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا ‏ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو ‏السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد ‏ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كو

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