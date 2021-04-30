مفاجأة.. الكشف عن مومياء حامل.. وخبير: المصرى القديم استطاع تحديد نوع الجنين

كشف علماء الآثار في العاصمة البولندية، أول مومياء مصرية تحمل جنينًا في رحمها، حسبما نشرته وكالة الأنباء البولندية.





وذكر العلماء أن هذه المومياء هي الوحيدة المعترف بها حتى الآن في العالم والتي يوجد بها جنين في الرحم، كما أظهرت الأبحاث والأشعة.



