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مفاجأة.. الكشف عن مومياء حامل.. وخبير: المصرى القديم استطاع تحديد نوع الجنين
الجمعة 30/أبريل/2021 - 12:42 ص
حسام زيدان
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كشف علماء الآثار في العاصمة البولندية، أول مومياء مصرية تحمل جنينًا في رحمها، حسبما نشرته وكالة الأنباء البولندية.
وذكر العلماء أن هذه المومياء هي الوحيدة المعترف بها حتى الآن في العالم والتي يوجد بها جنين في الرحم، كما أظهرت الأبحاث والأشعة.
وأكد الدكتور عبدالرحيم ريحان الخبير الأثري المعروف، في تصريحات إلى الفجر، أن المصرى القديم عرف طب النساء وحدد نوع الجنين فى بطن أمه وتنظيم الأسرة وإمكانية حمل المرأة وعالج أمراض النساء والولادة، وذلك طبقًا لما جاء فى دراسة جديدة للدكتورة هناء سعد الطنطاوى الآثارية بوزارة السياحة والآثار تحت عنوان " أمراض النساء والتوليد فى مصر القديمة"، حيث أكدت أن المصرى القديم عرف تنظيم الأسرة عن طريق العـديـد مــن الـوصـفـــات الطبية تستـخـدمـهـا المــرأة بحــيــث تـعـمـل عـلـى قـتـل الحيوانات المنوية ما يؤدى إلى عقم مؤقت لدى النساء.
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