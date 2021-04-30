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بالأسماء.. موسيماني يستبعد 10 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة الجونة
الجمعة 30/أبريل/2021 - 12:25 ص
علي نبوي
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استبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 10 لاعبين من قائمة فريقه التي اختارها لمواجهة ضيفه الجونة مساء اليوم الجمعة في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
واستبعد موسيماني كلا من :-
علي معلول وجونيور أجاي ومحمد محمود وبدر بانون وحمدي فتحي وأيمن أشرف بسبب الإصابة، وكريم نيدفيد محمود متولي ومحمود وحيد لعدم الجاهزية، ووالتر بواليا لوجهة نظر فنية.
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