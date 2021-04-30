كان يُفترض أن تكون عذراء.. أسرار تحنيط المومياء الحامل "ماعت كا رع"

قال الدكتور حسين دقيل، المتخصص في الآثار اليونانية والرومانية، إنّ مومياء "ماعت كا رع "التي يُعتقد أنّها حامل هي ابنة الكاهن الأكبر لآمون بينوزم الأول، الذي أصبح الحاكم الفعلي لجنوب مصر عام 1070 قبل الميلاد، ثم أعلن نفسه ملكًا على كل مصر عام 1054 قبل الميلاد.





جاء ذلك تعليقًا على الكشف الذي أعلنه علماء آثار بولنديون، عن أول مومياء مصرية تحمل جنينًا في رحمها، حسبما نشرته وكالة الأنباء البولندية، موضحين أنّ هذه المومياء هي الوحيدة المعترف بها حتى الآن في العالم والتي يوجد بها جنين في الرحم، كما أظهرت الأبحاث والأشعة.





وأضاف "دقيل"، في تصريحات إلى " الفجر " أنه عُثر على هذه المومياء مع مومياوات أخرى لأفراد عائلتها في مخبأ الدير البحري رقم 320 وكانت هي أول مومياء في فترتها تظهر بمظهر يشبه الحياة، حيث كان الجسد معبأ داخليا ومصبوب على شكل الملكة الحية، والوجه محشو بالطين ومطلي بالمغرة الصفراء، وشعرها داكنًا وأظافرها مقيدة بخيط لمنعها من السقوط.



