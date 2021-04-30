Advertisements

كان يُفترض أن تكون عذراء.. أسرار تحنيط المومياء الحامل "ماعت كا رع"

الجمعة 30/أبريل/2021 - 07:56 ص
مومياء ماعت كا رع
مومياء ماعت كا رع
حسام زيدان
Advertisements
قال الدكتور حسين دقيل، المتخصص في الآثار اليونانية والرومانية، إنّ مومياء "ماعت كا رع "التي يُعتقد أنّها حامل هي ابنة الكاهن الأكبر لآمون بينوزم الأول، الذي أصبح الحاكم الفعلي لجنوب مصر عام 1070 قبل الميلاد، ثم أعلن نفسه ملكًا على كل مصر عام 1054 قبل الميلاد.

جاء ذلك تعليقًا على الكشف الذي أعلنه علماء آثار بولنديون، عن أول مومياء مصرية تحمل جنينًا في رحمها، حسبما نشرته وكالة الأنباء البولندية، موضحين أنّ هذه المومياء هي الوحيدة المعترف بها حتى الآن في العالم والتي يوجد بها جنين في الرحم، كما أظهرت الأبحاث والأشعة.

وأضاف "دقيل"، في تصريحات إلى "الفجر" أنه عُثر على هذه المومياء مع مومياوات أخرى لأفراد عائلتها في مخبأ الدير البحري رقم 320 وكانت هي أول مومياء في فترتها تظهر بمظهر يشبه الحياة، حيث كان الجسد معبأ داخليا ومصبوب على شكل الملكة الحية، والوجه محشو بالطين ومطلي بالمغرة الصفراء، وشعرها داكنًا وأظافرها مقيدة بخيط لمنعها من السقوط.

وتابع أنّه على الرغم من أنها كانت زوجة المعبود آمون، وكان من المفترض أن تكون عذراء، إلا أن من فحصوها في السابق، اعتقدوا أن مومياءها تم تحضيرها كما لو كانت حاملاً، حيث وجدوا بطانة إضافية في بطنها، كما وجدوا مومياء صغيرة داخل تابوتها، واعتقدوا أنّها لطفلة ميتة، غير أن الفحص الحديث بالأشعة السينية أثبت أن المومياء الصغيرة بجوارها، هي مومياء لـ(قرد أليف)، وهذه المومياء توجد الآن بالمتحف المصري بالقاهرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مومياء حامل مومياء بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. سقوط 40 قتيلا وإصابة 50 آخرين في حادث التدافع بإسرائيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - كومان يُهاجم لاعبي برشلونة بعد الخسارة ضد غرناطة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الحكم بسجن نجم ريال مدريد السابق 10 أشهر لنشره مواد "إباحية"

منذ حوالي 9 ساعات

صدمة مُدمرة.. ريال مدريد يفقد نجم الفريق أمام تشيلسي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 10 ساعات

لمن فوق الـ60 عاما.. استشاري مناعة يكشف مفاجأة عن لقاح "أسترازينكا" ضد كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 20 ساعة

صدمة في ريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

منذ حوالي 8 ساعات

أول رد من الأهلي على إعلان اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وفاة الأمير محمد بن طلال

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات كورونا وارتفاع في الوفيات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول قرار في الزمالك تجاه كارتيرون بعد التعادل أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 10 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة الجونة

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

علماء في روسيا يكتشفون مومياء تعود للقرن الأول قبل الميلاد

مصطفى وزيري: جماجم تابوت الإسكندرية قد تكون لعسكريين

تفاصيل العثور على جعارين أثرية محنطة وتماثيل القطة "باستت" (صور)

ننشر خط سير الموكب الضخم للمومياوات الملكية من التحرير لمتحف الحضارة

بعد 3000 عام.. الأشعة المقطعية تحل لغز وفاة "المرأة الصارخة"

وفاتها مرعبة.. القصة الكاملة لحقيقة مومياء "المرأة الصارخة"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:30 م

عاجل - الزمالك يحسم ثاني صفقاته الصيفية بنجاح

عاجل.. سقوط 40 قتيلا وإصابة 50 آخرين في حادث التدافع بإسرائيل

02:23 ص

عاجل - الزمالك يحصل على توقيع نجم بيراميدز

09:02 م

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل بشكل نهائي

05:02 م

عاجل.. انخفاض طفيف في إصابات كورونا وارتفاع في الوفيات

01:45 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى