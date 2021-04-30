استبدال فقرة من ظهر مريض بأخرى صناعية في الإسكندرية (صور)

أجرى فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى العامرية العام بالإسكندرية، برئاسة الدكتور مصطفى حسين الطويل، مدير عام المستشفى، ورعاية الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة، عملية جراحية لحالة تبلغ من العمر 19 عامًا مصابة بكسور متعددة نتيجة سقوط من مكان مرتفع.





وقالت المستشفى في بيان لها، إنّ الحالة كانت تعاني من كسر مضاعف في الفقرة الثانية (القطنية) وضغط على النخاع الشوكي، وتم إجراء جراحة كبرى من جراحات المخ والأعصاب لثبيت الفقرات واستئصال الفقرة المكسورة ووضع فقرة صناعية بديلة.



