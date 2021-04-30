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استبدال فقرة من ظهر مريض بأخرى صناعية في الإسكندرية (صور)
الجمعة 30/أبريل/2021 - 06:51 ص
محمد رجب - دينا حسن
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أجرى فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى العامرية العام بالإسكندرية، برئاسة الدكتور مصطفى حسين الطويل، مدير عام المستشفى، ورعاية الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة، عملية جراحية لحالة تبلغ من العمر 19 عامًا مصابة بكسور متعددة نتيجة سقوط من مكان مرتفع.
وقالت المستشفى في بيان لها، إنّ الحالة كانت تعاني من كسر مضاعف في الفقرة الثانية (القطنية) وضغط على النخاع الشوكي، وتم إجراء جراحة كبرى من جراحات المخ والأعصاب لثبيت الفقرات واستئصال الفقرة المكسورة ووضع فقرة صناعية بديلة.
وأوضحت، أنّ العملية استغرقت 4 ساعات، والمريضة الآن حالتها مستقرة وتخضع للعلاج والمتابعة بالمستشفى، وشارك بإجراء العملية نخبة من أطباء جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى وهم: الدكتور محمد رفعت، رئيس قسم جراحه المخ والأعصاب، والدكتور أحمد الزئبق، أخصّائي جراحه المخ والأعصاب المساعد، والدكتور محمد نبيل نائب العظام المساعد، والدكتور عبدربه أخصّائي التخدير.
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