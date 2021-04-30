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أبرز أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل هجمة مرتدة

الجمعة 30/أبريل/2021 - 04:15 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شهدت الحلقة 17 من مسلسل هجمة مرتدة، سفر أحمد عز إلى إحدى الدول الأوروبية ويقابل عمار المقدسي بعد مرور عدة عقبات كادت تعصف بالمهمة ويخبره عن مكان الطرد الكما يبلغه بأنه وفى وعوده تجاه رفعت بيه.


ويطالبه بالوفاء بوعوده وهي نقل زوجته إلى مصر نظراً لوجود خطورة وبالفعل يصل أحمد عز إلى زوجة عمار المقدسي ويحاول الخروج بها من المنزل في الوقت الذي يعرف فيه الراهب مكانها ويحاول خطفها في الوقت الذي يحاول فيه أحمد عز تهريبها.

تنجح دينا التي تقوم ببطولتها النجمة هند صبري في تنفيذ المهمة المطلوبة للحصور على الهارد والسي دي من خزينة مدير أحد الفنادق بالعين السخنة.

ولكن فاروق السوهاجي يخبرها بتأخرها في فتح الخزينة ويحاول تدريبها مرة أخرى في الوقت الذي تقتنع فيه بأنها أنهت المهمة بكل سلاسة.

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