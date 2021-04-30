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وصلت إلى التشابك بالأيدي.. المطرب خضر يكشف تفاصيل "خناقته" مع الملحن محمد عبد المنعم

الجمعة 30/أبريل/2021 - 01:42 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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كشف المطرب الشعبي أحمد خضر، سر خلافه مع الملحن محمد عبد المنعم، على لحن أغنية كعب الغزال واستخدامها في أغنية زلزال للمطرب محمود الليثي، لافتا إلى أن المشادة وصلت إلى حد التشابك بالأيدي وانتهت الامر بعد مرور عام ونصف على الواقعة بكلمة "معلش".

وأضاف أحمد خضر خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الملحن محمد عبد المنعم صديقي وشاطر ولكن لم أتعاون معه في أي عمل مشترك على الإطلاق".

وتابع المطرب الشعبي، قابلت الملحن محمد عبد المنعم في أحد الكمائن الشرطية وقالي مبروك أغنية كعب الغزال أنا كان نفسي أغنيها، وتسبب في خلاف كبير حدث بيني وبين المطرب محمود الليثي".

المطر الشعبي خضر، اسمه الحقيقي أحمد السيد خطر من مواليد حي شبرا بمحافظة القاهرة وتخرج من كلية السياحة والفنادق، شعبة الإرشاد السياحي، وعمل لفترة قصيرة في المجال السياحي، ثم تركها لدخول الوسط الفني، وبدأحياته الفنية عام 2011 حيث طرح أغنية من خمسة لخمسة ونص حيث لاقت نجاحا كبير في مصر والوطن العربي.

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