"الكهرباء": 25% حجم الاحتياطي من الطاقة (فيديو)

قال المهندس أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الكهرباء بالنسبة لمصر أمن قوي وفقًا لتعبير الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الرئيس يدعم بصورة كبيرة هذا القطاع





وتابع "حمزة"، خلال تصريحات إعلامية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن الرؤية السياسية تتمثل في تحويل مصر لمركز محوري لتبادل الطاقة، وهذا تطلب وفرة فقي الانتاج الطاقة الكهربائية تلبي الاحتياجات الحالية، والاحتياجات المستقبلية باحتياطي يقدر بـ25%



