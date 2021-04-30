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"الكهرباء": 25% حجم الاحتياطي من الطاقة (فيديو)

الجمعة 30/أبريل/2021 - 04:42 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قال المهندس أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الكهرباء بالنسبة لمصر أمن قوي وفقًا لتعبير الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الرئيس يدعم بصورة كبيرة هذا القطاع

وتابع "حمزة"، خلال تصريحات إعلامية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن الرؤية السياسية تتمثل في تحويل مصر لمركز محوري لتبادل الطاقة، وهذا تطلب وفرة فقي الانتاج الطاقة الكهربائية تلبي الاحتياجات الحالية، والاحتياجات المستقبلية باحتياطي يقدر بـ25%

ولفت إلى أن التطوير الذي حدث في شبكات توزيع الكهربائي يفتج المجال لربد الكهربائي بين العديد من الدول مثل خط الربط الكهربائي الذي حدث مع السودان، وقبرص واليونان والسعودية والأردن، مضيفًا أن مصر لديها مستقبل واعد في الطاقة المتجددة.

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