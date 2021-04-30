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"عمري ما هقوله".. المطرب خضر يعلق على إمكانية مشاركة سعد الصغير الغناء

الجمعة 30/أبريل/2021 - 12:49 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعرب المطرب الشعبي أحمد خضر، عن سعادته بمشاركة الفنان سعد الصغير له في أغنية "بتجوز" والراقصة الراحلة غزل، مضيفا: "سعد أخويا ومفيش بينا أي نفسنه هو لو مش شايف فيا حاجة حلوة مش هييجي يشاركني في عمل لي"، مؤكد أن سعد لم يحب الخير دائما للجميع ويساعد زملائه بكل حب وإخلاص.

ونفى أحمد خضر خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، ما يتردد حول تقليده للفنان سعد الصغير معقبا: كل واحد ليه طعم.. وسعد مدرسة كبير وكل واحد يمتلك شخصية مختلفة".

وتابع المطرب الشعبي، سعد الصغير عمل تراك كل المطربين مشيوا عليه، وعن أغنيته "بحبك يا حمار" عقب قائلا: "ده موقف في فيلم وعدى".. مؤكدا أنه يرفض التقليد في الغناء

المطرب الشعبي خضر، اسمه الحقيقي أحمد السيد خطر من مواليد حي شبرا بمحافظة القاهرة وتخرج من كلية السياحة والفنادق، شعبة الإرشاد السياحي، وعمل لفترة قصيرة في المجال السياحي، ثم تركها لدخول الوسط الفني، وبدأحياته الفنية عام 2011 حيث طرح أغنية من خمسة لخمسة ونص حيث لاقت نجاحا كبير في مصر والوطن العربي.

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