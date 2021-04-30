جمال عبد الرزاق لـ"الفجر الفني": "القاهرة كابول" إضافة كبيرة لي .. وأجسد دور شاب صعيدي

أعرب الفنان جمال عبد الرازق، عن سعادته الشديدة بالمشاركة فى مسلسل "القاهرة كابول"، الذى أحدث ضجة كبيرة فور عرضه على الشاشة الصغيرة.



وقال جمال عبد الرازق في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" إنه يُقدم خلال الأحداث دور شاب صعيدي يُدعى "حسين الدندراوي"، وهو طالب في كلية هندسة أسيوط، ويُقوم بغناء أغاني من الفلكلور الصعيدي، مشيرا إلى أنه استعد للشخصية من جميع جوانبها سواء النفسية أو الاجتماعية.



وأشار جمال عبد الرزاق، إلى أن كواليس العمل كان يسودها الدقة والحب والمودة، موضحا أنه كان يحلم بالعمل من ورق الكاتب عبد الرحيم كمال، وسعيد بتجربته مرة أخرى مع المخرج حسام على.



وفي سياق آخر، شارك جمال عبد الرازق مؤخرًا في العديد من المسلسلات منها:"لؤلؤ، الاختيار، الجماعة 2، بين السرايات، بدون ذكر أسماء، فيفا أطاطا، بنات سوبر مان، فوق السحاب، لأعلى سعر، وفيلم القرموطي في أرض النار".