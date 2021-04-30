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المطرب خضر: كرامتي خط أحمر.. ولا يوجد ما أخجل من تناوله في الإعلام

الجمعة 30/أبريل/2021 - 01:58 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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قال المطرب الشعبي أحمد خضر، إن كرامته خط أحمر ولا يسمح لأحد بتجاوز حدود الحديث معه، لافتا انه يقدر الجدعنة والأصول وحب الخير لجميع الأشخاص من أجل رضا الله وتحقيقي وأحلامي وطموحاتي التي أتمناها منذ الطفولة.

وأضاف أحمد خضر خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أفتخر جدا بحياتي الشخصية ولا يوجد بها ما أخجل من تناوله في وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، فخور وسعيد بزوجتي وأولادي ووالدتي ووالدي وجميع أفراد أسرتي.

وتابع المطرب الشعبي، بحب أفرح الناس وأدخل البهجة والسرور إلى قلوبهم، مضيفا: الجمهور في مصر والوطن العربي لقبني بصاحب السعادة وأفتخر بذلك لانه فضل من الله سبحانه وتعالى، مشيرا إلى أن صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وصل إلى ما يقرب من مليون و400 ألف متابع مما يعكس حب الجمهور، لافتا إلى انه يقدر جمهوره وسعيد بدعمهم له دائما في حياته المهنية.

المطرب الشعبي خضر، اسمه الحقيقي أحمد السيد خطر من مواليد حي شبرا بمحافظة القاهرة وتخرج من كلية السياحة والفنادق، شعبة الإرشاد السياحي، وعمل لفترة قصيرة في المجال السياحي، ثم تركها لدخول الوسط الفني، وبدأحياته الفنية عام 2011 حيث طرح أغنية من خمسة لخمسة ونص حيث لاقت نجاحا كبير في مصر والوطن العربي.

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