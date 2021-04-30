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المطرب خضر: والدي رفض غنائي.. والتحقت بنقابة الموسيقيين دون علمه

الجمعة 30/أبريل/2021 - 01:14 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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قال المطرب الشعبي أحمد خضر، إن والده كان من أشد المعارضين لدخوله الوسط الفني ولكن تدارك الأمر بعد ذلك عندما تيقن حبي الشديد للغناء، لافتا أنه قدم للالتحاق بكلية التربية النوعية بمنطقة الزمالك لكن والده رفض وطالبه بالحصول على شهادة ثم الالتحاق بنقابة الموسيقيين، مضيفا أنه تقدم لاختبارات النقابة دون علم والده وعندما نجح كانت بمثابة مفاجأة له.

وأضاف أحمد خضر خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، والدتي أحن قلب عليا في الدنيا ربنا يخليها أكثر من دعمني وساندي وتحملت الكثير من المتاعب من أجل تربيتي".

وتابع المطرب الشعبي، أنا أهلاوي متعصب وعضو في النادي الأهلي نادي القرن الإفريقي، مضيفا: أتعامل مع جميع المعجبات بمثابة أخواتي ومبعرفش أعاكس، لافتا أنه لم يمر بأي قصة حب قبل زواجه، معقبا: "أنا رجل بيتوتي، وفي حال عدم وجود عمل لدي أقضي وقتي في المنزل، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، ساهم في بقائي بالمنزل فترة أطول".

المطرب الشعبي خضر، اسمه الحقيقي أحمد السيد خطر من مواليد حي شبرا بمحافظة القاهرة وتخرج من كلية السياحة والفنادق، شعبة الإرشاد السياحي، وعمل لفترة قصيرة في المجال السياحي، ثم تركها لدخول الوسط الفني، وبدأحياته الفنية عام 2011 حيث طرح أغنية من خمسة لخمسة ونص حيث لاقت نجاحا كبير في مصر والوطن العربي.

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