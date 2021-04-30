المطرب الشعبي خضر: الغناء بالنسبة لي خط أحمر.. ولا أفكر في الاعتزال





قال المطرب الشعبي أحمد خضر، إن زوجته هي سنده في الحياة بعد الله، وهي قصة الحب الحقيقية في الحياة، كما أن أبنائه الثلاثة هم أجمل ما في الحياة، ويعاملهم كأصدقائه.



وأضاف أحمد خضر خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنا رجل بيتوتي، وفي حال عدم وجود عمل لدي أقضي وقتي في المنزل، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، ساهم في بقائي بالمنزل فترة أطول.



وتابع "خضر"، إن الغناء بالنسبة لم خط أحمر، ولن يتوقف عنه أبدا، خاصة أنه ليس لديه أي أعمال بديلة، موضحا أنه قضى وقتا طويلا في الفن ولن يتخلى عنه، خاصة أنه عضو في نقابة الموسيقيين منذ عام 2007 تقريبا، أي ما يقرب من 14 عاما.



وقال "خضر"، إن زوجته إنجي الحلواني هي قصة الحب الحقيقية في حياته، وهي السند له طوال الوقت وتساعده دائما، موجها رسالة لها عبر برنامج "خط أحمر"، "ربنا يخليكي ويبارك فيكي، وتفضلي سند ليا ليوم الدين".





المطرب الشعبي خضر، اسمه الحقيقي أحمد السيد خطر من مواليد حي شبرا بمحافظة القاهرة وتخرج من كلية السياحة والفنادق، شعبة الإرشاد السياحي، وعمل لفترة قصيرة في المجال السياحي، ثم تركها لدخول الوسط الفني، وبدأحياته الفنية عام 2011 حيث طرح أغنية من خمسة لخمسة ونص حيث لاقت نجاحا كبير في مصر والوطن العربي.



