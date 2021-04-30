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المطرب خضر يكشف سر تلقيبه بـ"صاحب السعادة"

الجمعة 30/أبريل/2021 - 02:45 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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كشف المطرب الشعبي أحمد خضر، سبب إطلاق الجمهور عليه لقب "صاحب السعادة"، لافتا أنه يشعر بالسعادة لتقدير الجمهور له دائما في مصر وجميع دول الوطن العربي، مشيرا إلى أن دخول السرور على قلب الجمهور موهبة وفضل من الله سبحانة وتعالي.

وأضاف أحمد خضر خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، قضيت طفولة سعيدة جدا "كانت أجمل أيام في حياتي"، ودايما كنت أترك الفصل الدرسي وأنا في المرحلة الإعداية وأهرع إلى غرفة الموسيقي، ورسبت في 5 مواد من بينهما مادة التربية الدينية بسبب حبي والشديد وتعلقي بالموسيقي.

وو جه المطرب الشعبي، رسالة إلى الجمهور قائلا: " أي حد حابب يغني أو يدخل الوسط الفني يا ريت يكون ده بجوار حرصه على حصوله على شهادة دراسية لأنك لازم تكون متعلم ده هيفيدك كتير في حياتك العملية".

المطرب الشعبي خضر، اسمه الحقيقي أحمد السيد خطر من مواليد حي شبرا بمحافظة القاهرة وتخرج من كلية السياحة والفنادق، شعبة الإرشاد السياحي، وعمل لفترة قصيرة في المجال السياحي، ثم تركها لدخول الوسط الفني، وبدأحياته الفنية عام 2011 حيث طرح أغنية من خمسة لخمسة ونص حيث لاقت نجاحا كبير في مصر والوطن العربي.

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