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محمد القرش: "الدلتا الجديدة" أحد المشاريع الكبرى لزيادة الرقعة الزراعية (فيديو)
الجمعة 30/أبريل/2021 - 01:28 ص
كساب أحمد
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قال المهندس محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تؤدي دورًا كبيرًا جدًا في تحقيق التنمية المتكاملة في كافة القطاعات، خاصة القطاع الزراعي الذي يمثل جزء كبير من اقتصاد الدولة، ويعتبر مادة خاصة للقطاع الصناعي الغذائي.
وتابع "القرش"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن القطاع الزراعي له أهمية كبرى، خاصة أنه يعمل على توفير احتياجات المواطن المصري من الغذاء، لذلك تضخ الدولة استثمارات كبيرة جدًا لتحسين إنتاجية الأرض، والتوسع في القطاع الزراعي.
ولفت إلى أن مشروع الدلتا الجديد أحد المشاريع الكبرى لزيادة الرقعة الزراعية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية ضخت استثمارات كبيرة في إنشاء شبكة الطرق التي تمثل شريان الحياة مثل محور الضبعة الذي يربط الساحل الشمالي بالدلتا، وهذا يعطي فرصة لعملية التنمية المتكاملة في هذه المنطقة التي تصلح للزراعة.
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