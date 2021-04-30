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وديا .. منتخب السويس يهزم كوكاكولا

الجمعة 30/أبريل/2021 - 12:43 ص
بوابة الفجر
محمود ابو الليل
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حقق الفريق الاول بنادى منتخب السويس بقيادة ايمن المزين الفوز علي فريق كوكاكولا بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعت الفريقين علي ملعب نادي منتخب السويس استعدادا لاستئناف مباريات دوري القسم الثاني .

جاء هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء أحرزه جيمس تيدي .

وتوقفت المباراة في الشوط الاول بسبب انقطاع التيار الكهربائي بالنادي .

و شهدت المباراة ندية واضحه و جديه في الأداء في ظل رغبه كل من ايمن المزين المدير الفني لمنتخب السويس و تامر مصطفى المدير الفني لكوكاكولا من الاستفادة من التجربة .


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